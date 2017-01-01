СБУ проведет антитеррористические учения в Бердянске

В учениях примут участие подразделения Нацполиции, ГСЧС, ГПСУ, представители органов власти и местного самоуправления.

В Бердянске Запорожской области 13-14 сентября пройдет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение, из-за чего на отдельных территориях возможно временное введение особого режима.

Об этом сообщил помощник начальника управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook.

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“На протяжении 13-14 сентября 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Запорожской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение. Тренировка состоится на территории г. Бердянск в условиях максимально приближенных к реальным с использованием спецтехники и вооружения“, - написал Левченко.

Он сообщил, что в учениях примут участие подразделения Национальной полиции, ГСЧС, Государственной пограничной службы, представители органов власти и местного самоуправления.

“Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.“, - предупредил Левченко.

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Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназовцев и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Как сообщалось 8 сентября, в Киеве прошел десятый чемпионат мира по многоборью среди телохранителей Bodyguard-2019.

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