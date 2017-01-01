Зеленский уволил главу внешней разведки и отправил его бороться с коррупцией в СБУ

Президент серией указов также поменял руководство в ряде областных управлений СБУ.

Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ опубликован на президентском портале.

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Своим следующим указом глава государства назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Также Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ. Им стал Александр Руснак.

Кроме того, президент уволил начальников областных управлений СБУ в Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской и Харьковской областях и назначил начальников областных СБУ в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях.

Напомним, депутаты “Голоса“ предлагают реформировать СБУ. Структуру хотят полностью переориентировать на контртеррористическую и контрразведывательную работу.

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