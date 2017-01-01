Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский уволил главу внешней разведки и отправил его бороться с коррупцией в СБУ

Комментариев: 0
Президент серией указов также поменял руководство в ряде областных управлений СБУ.
Владислав Бухарев
Владислав Бухарев
24tv.ua

Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ опубликован на президентском портале.

Читай также: Разведка высчитала сценарии военных угроз в Украине на 10 лет

Своим следующим указом глава государства назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Также Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ. Им стал Александр Руснак.

Кроме того, президент уволил начальников областных управлений СБУ в Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской и Харьковской областях и назначил начальников областных СБУ в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях.

Напомним, депутаты “Голоса“ предлагают реформировать СБУ. Структуру хотят полностью переориентировать на контртеррористическую и контрразведывательную работу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: СБУ, разведка, указ, президент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь