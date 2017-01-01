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Житель Энергодара продал гранатомет и патроны к АК

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Задержанному 27-лет.
Житель Энергодара продал гранатомет и патроны к АК
© facebook.com/vkgunpzp
Фото 1/3
  • РПГ-22 подозреваемый продал за 9 тысяч гривен
  • РПГ-22 подозреваемый продал за 9 тысяч гривен
  • РПГ-22 подозреваемый продал за 9 тысяч гривен
Житель Энергодара продал гранатомет и патроны к АК
РПГ-22 подозреваемый продал за 9 тысяч гривен
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Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности 11 сентября задержали подозреваемого в незаконной торговле оружием при продаже гранатомета в Энергодаре Запорожской области после того, как в Запорожье задержали двух мужчин, которые торговали оружием и боеприпасами из зоны ООС.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в области.

По данным ведомства, подозреваемый продал за 9 тыс. гривен ручной противотанковый гранатомет РПГ-22 и 85 патронов калибра 5,45 мм к автомату Калашникова.

27-летнего жителя Энергодара задержали сразу после продажи оружия на ул. Воинов Интернационалистов.

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Правоохранители устанавливают происхождение оружия, каналы поставки и других подозреваемых в незаконной торговле. Начато расследование по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщалось 8 сентября, подполковника тылового обеспечения поймали на взятке.

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Теги: РПГ, оружие, автомат, торговля оружием, Запорожская область
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