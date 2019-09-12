Местные выборы могут провести до конца года, - СМИ

Местные выборы в Украине могут состояться досрочно.

Местные выборы в Украине могут состояться досрочно. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собственный источник в Офисе президента.

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Сообщается, что предварительная дата проведения местных выборов уже назначена. Их планируют провести не осень 2020 года, как планировалось, а уже 8 декабря.

Собеседник издания сообщил, что это не окончательный вариант. В Офисе президента Зеленского еще продолжаются дискуссии насчет проведения местных выборов. С большой долей вероятности, они состоятся досрочно, как и парламентские.

Напомним, в ЦИК прокомментировали представление о роспуске. Так, в комиссии подчеркнули, что отказываются воспринимать все обвинения, "которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом".

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