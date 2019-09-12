Прикарпатский предпринематель вырастил марихуаны на 50 млн евро

На месте были задержаны около 20-ти работников.

В Ивано-Франковской области на территории Яблуновской громады обнаружили рекордную плантацию конопли.

Об этом в фейсбуке написал глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль

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“Яблунов - это вам не Амстердам!!! Результат совместной работы полиции и СБУ с привлечением спецподразделений! Самая большая плантация конопли в истории Прикарпатья: 4 гектара, 90 тыс. кустов, 0,5 тонны готовой продукции - оценочная стоимость этого всего не менее 50 млн евро!!!“, - написал он.

Как отмечает местный сайт “Вікна“, на месте были задержаны около 20-ти работников, а хозяев “бизнеса“ не обнаружили.

“Крытая плантация на несколько гектаров находится на территории предприятия “Явсон“, на центральной дороге между Коломыей и Косово (ранее на ней выращивали помидоры и огурцы). Здесь обнаружили как кусты марихуаны, так и уже измельченный и расфасованный материал для применения и реализации“, - пишет издание.

Как сообщалось 11 сентября, под Киевом в бывшем ночном клубе нашли крупную нарколабораторию.

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