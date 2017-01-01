СМИ рассказали, почему команда Зеленского должна освободить Сытника от должности главы НАБУ

Главным тормозом борьбы с коррупцией в Украине сегодня является директор НАБУ Артем Сытник, окутанный коррупционными скандалами, и новое руководство страны должно освободить его от должности. Об этом говорится в статье “Увольнение Артема Сытника как лакмусовая бумажка в борьбе с коррупцией команды Владимира Зеленского“, опубликованной на портале “Антикор“, пишет NewsOne.

“Декларируя курс на борьбу с коррупцией, в 2015 году были образованы новые институты: Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. С 5 сентября 2019 начал работу новосозданный Высший антикоррупционный суд, как последнее звено специализированных институтов, а новая Верховная Рада инициировала отмену депутатской неприкосновенности. Казалось бы созданы все условия для эффективного противодействия коррупции, но, как говорится, “дьявол прячется в деталях“. Именно такой деталью является директор НАБУ Артем Сытник“, - говорится в материале.

По словам автора, говоря о борьбе с коррупцией, глава НАБУ забывает сказать, что борьба с коррупцией не имеет никакого отношения к нему саомому, ведь все его карьерный путь окутан коррупционными скандалами.

“В начале 2015 года его первый заместитель Г. Углава в Израиле тайно встречался с экс-чиновником времен Януковича - Эдуардом Ставицким. В 2016 году, преследуя собственные корыстные мотивы, Сытник попытался вмешаться в выборы США, сфальсифицировав материалы уголовного дела. В 2018 году он не задекларировал продажу имущества в оккупированном Крыму. В том же году главу независимого органа поймали на ночных визитах к тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко. Руководитель НАБУ, не желая нести ответственности за провал в работе, препятствовал проведению аудита Бюро и стал источником искусственной конфронтации между правоохранительными органами. Апофеозом деятельности этого правоохранителя стал факт разоблачения в 2019 году крышевания им и его кумом, а по совместительству руководителем главного подразделения детективов Калужинским А. В., хищений в оборонной сфере среди высшего руководства государства“, - перечисляет “Антикор“.

В материале также вспомнили последний вопиющий факт - Артем Сытник признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения: систематическом отдыхе в охотничьих угодьях Ровенской области за счет приближенных к “сматряшщему“ по ГП “Укрспирт“.

“Артем Сергеевич был выгодным прежней украинской власти, ведь дело Укроборонпрома не было случайностью и результатом халатности или непрофессионализма, как и прежде дела Лещенко, Гонтаревой или Злочевского, которые саботировались НАБУ. Эти дела были только бартером, товаром, которым умело распоряжался глава Бюро, балансируя между собственными интересами и интересами коррупционной верхушки государства. Понимает ли руководство государства роль, отведенную для Сытника? Или он будет? Надеемся, что да! Ведь первый шаг к укреплению антикоррупционных органов - увольнение коррумпированного руководителя НАБУ и верхушки правоохранительного органа“, - резюмируется в статье.