Зеленский едет в ЦИК, в Раде усилили охрану - депутат

При этом охрану также усилили в связи с приездом президента Эстонии.

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Президент Владимир Зеленский приедет сегодня в парламент, чтобы призвать депутатов голосовать за роспуск ЦИК. Об этом замглавы фракции "Голос" Ярослав Юрчишин написал в Facebook.

"В парламенте усиленная охрана. Будет Владимир Зеленский. Будет призывать отставить ЦИК", - написал он.

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Позже Юрчишин добавил, что пока голосов все равно нет. "Новые слухи по ЦИК. Пока нет 300 голосов. Поэтому рассмотрение вопроса переносится до времени их нахождения. Как механизм убеждения используется виртуальное распределение должностей в новой ЦИК", - отметил он.

"Говорят, проголосуйте за отставку этой ЦИК и будете иметь 1-2-3 представителя в новой. В этом весь абсурд политизации процедуры формирования "независимого" администратора", - отмечает депутат.

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"И еще больше абсурд нарушения относительно срока, на который избирается ЦИК - 7 лет. Действующий состав работает только год", - добавил Юрчишин.

В то же время, усиленные меры используют также для торжественного принятия президента Эстонии в Мариинском дворце рядом с Радой, говорит он. "Поэтому налоги на усиленную охрану все равно потратят по назначению", - отметил депутат.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" признал, что в Раде нет 300 голосов за роспуск ЦИК.

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