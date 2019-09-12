В Одесской области скандал из-за учителя-сепаратиста
В Одесской области активисты уличили школьного учителя-сепаратиста, пишет на своей странице в Фейсбук общественный активист Демьян Ганул.
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Согласно имеющейся информации, преподаватель труда Граденицкой сельской школы Николай Ласница размещал посты антиукраинского характера в запрещенной на территории Украины социальной сети и лайкал аналогичные посты других пользователей.
Активисты прибыли в школу, чтобы пообщаться с учителем-сепаратистом. Также на место был вызван наряд полиции, который принял заявление от активистов. Еще одно заявление о педагоге с антиукраинскими взглядами направили в местное СБУ. В итоге учитель был уволен из школы.
Напомним, на выезде из Крыма поймали сепаратиста с позывным “Коршун“. Мужчина принимал участие в захвате органов власти в Донецкой области, дежурил на блок-посту сепаратистов..
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А ємоции к делу не подошш(Если конечно не бить подследственного три дня и он напишет "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ признание"