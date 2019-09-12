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В Одесской области скандал из-за учителя-сепаратиста

Комментариев: 16
Учитель труда сельской школы постил в социальных сетях антиукраинские лозунги.
Уволенный учитель Николай Ласница
Уволенный учитель Николай Ласница
Скриншот из видео

В Одесской области активисты уличили школьного учителя-сепаратиста, пишет на своей странице в Фейсбук общественный активист Демьян Ганул.

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Согласно имеющейся информации, преподаватель труда Граденицкой сельской школы Николай Ласница размещал посты антиукраинского характера в запрещенной на территории Украины социальной сети и лайкал аналогичные посты других пользователей.

Активисты прибыли в школу, чтобы пообщаться с учителем-сепаратистом. Также на место был вызван наряд полиции, который принял заявление от активистов. Еще одно заявление о педагоге с антиукраинскими взглядами направили в местное СБУ. В итоге учитель был уволен из школы.

Пост, который разместил учитель-сепаратист
Пост, который разместил учитель-сепаратист
Скриншот веб-страницы

Пост, который
Пост, который "лайкнул" учитель-сепаратист
Скриншот веб-страницы

Напомним, на выезде из Крыма поймали сепаратиста с позывным “Коршун“. Мужчина принимал участие в захвате органов власти в Донецкой области, дежурил на блок-посту сепаратистов..

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Теги: сепаратист, учитель, Одесса
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Комментариев (16)
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Григорич    12.09.2019, 14:29
Оценка:  -2
Григорич
а рагульё тут воняло что только в рашке за лайки садят )))
Krom14    12.09.2019, 14:11
Оценка:  +2
Krom14
Выслать нахрен этого учителя в ДеНеРию!
bugrov3    12.09.2019, 14:07
Оценка:  +4
bugrov3
отправить это животное туда, о чём оно постило, а там с ним чурки сами разберутся. обычно любителей арды любезно отправляют за урал. будет втирать китайцам: преимущества шакальего мира. нах на арду
Хитрый-Лис    12.09.2019, 13:58
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
Отправить учителя труда на труд пилить лес.
Колишній-східняк    12.09.2019, 14:04
Оценка:  0
Колишній-східняк
Да, похоже, его просто люстрировали. Наверняка где-то есть статья на этот счет
ПНХ    12.09.2019, 14:05
Оценка:  -6
ПНХ
рагули, не в ту сторону смотрите, вши, у вас срака горит! бегом тушить лес!
Колишній-східняк    12.09.2019, 13:53
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Теперь буряты или якуты ему памятник из говна изваяют.
ПНХ    12.09.2019, 14:05
Оценка:  -6
ПНХ
рагуль, не в ту сторону смотришь, вошь, у тебя срака горит! бегом тушить лес!
Atom    12.09.2019, 13:46
Оценка:  -5
Atom
Я бі на месте учителя засудил аХтивистов по 161 статье и подал в суд на школу .
Atom    12.09.2019, 13:50
Оценка:  -6
Atom
Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.

Цензура заборонена.

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.
Колишній-східняк    12.09.2019, 13:57
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Однак, це зовсім не передбачає антидержавну діяльність. Пошукай краще, обов'язково щось таке знайдеш в Конституції або в законах.
Atom    12.09.2019, 14:06
Оценка:  -7
Atom
"Колишній-східняк " в том то и дело ,что кроме Ємоций типа "ЗРАДА" ,по мнению аХтивистов, состава преступления НЕТ!!!!
А ємоции к делу не подошш(Если конечно не бить подследственного три дня и он напишет "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ признание"
addinol2008    12.09.2019, 14:26
Оценка:  +1
addinol2008
в твоей рашковии только за одиночный пикет пятерочку отваливают
addinol2008    12.09.2019, 14:28
Оценка:  +1
addinol2008
дебил ты рашковский он своими действиями посягал на территориальную целостность государства !!!! сколько за такое в рашковстане 25лет отваливают
addinol2008    12.09.2019, 14:24
Оценка:  +1
addinol2008
там куда он призывал ему бы еще и 5 лет строгача впаяли
asfd0    12.09.2019, 13:42
Оценка:  +1
asfd0
Не так лайкнул ))))))) Надеюсь при Зе прекратится это мракобесие.
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