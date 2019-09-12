"ЛНР" отдала Украине еще 54 осужденных гражданина - омбудсмен
Сегодня с ОРДЛО было получено 54 осужденных гражданина Украины, один человек будет уволен сегодня же.
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
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“Сегодня на мосту возле города Счастье в седьмой раз состоялась передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации части Луганской области”, — написала Людмила Денисова.
Она отметила, что во время передачи от представителей “ЛНР” получено 54 человека.
Среди них самому младшему — 26 лет, а самому старшему — 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и городе Киеве.
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По ее словам, сразу после прохождения всех необходимых процедур одного человека сегодня же освободят в связи с окончанием срока отбывания наказания. Также, передано 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлен.
Как сообщалось, 7 сентября в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.
Событие позитивно отметили мировые лидеры и НАТО.
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