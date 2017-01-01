На Волыни во время драки со стрельбой пострадали полицейские

На помощь водителю-правонарушителю приехали пять человек, которые начали драку с полицейскими.

В Волынской области в результате драки с применением огнестрельного оружия госпитализированы двое патрульных полицейских и двое местных жителей.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 12 сентября.

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Отмечается, что инцидент произошел около полуночи при осуществлении патрулирования возле села Карпиловка в Киверцовском районе. Патрульные за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Fiat Scudo. Водитель, 46-летний житель села Карпиловка, отказался предоставить документы на автомобиль. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

“На помощь водителю-правонарушителю приехали еще пять человек, которые начали драку с полицейскими. Во время драки правонарушители сорвали с полицейского боди-камеру. В соответствии со ст. 46 закона Украины О Национальной полиции полицейский применил табельное огнестрельное оружие“, – отметили в полиции.

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В результате инцидента водитель автомобиля Fiat Scudo и 24-летний житель села Карпиловка с огнестрельными ранениями госпитализированы. Их жизни и здоровью угрозы нет. Двое полицейских с телесными повреждениями также попали в больницу.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье об угрозе или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 ст.345 УК Украины). Санкция статьи, в частности, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Также сотрудники ГБР открыли уголовное производство по статье о превышении власти или служебных полномочий (ч.2 ст.365 УК Украины).

Как сообщалось 8 сентября, в Николаевской области вор взял заложницу и ранил копа.

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