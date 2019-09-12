55% украинцев считает, что страна движется в правильном направлении, - соцопрос

Социологи опубликовали свежее исследование.

Больше половины украинцев считает, что страна сегодня движется в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы “Рейтинг”.

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55% респондентов уверены, что Украина сегодня движется правильно. 18% опрошенных утверждают, что страна выбрала неправильный путь развития, а еще 26% респондентов не определились.

Позитивно оценивают направление развития Украины на западе и юге страны, чуть хуже - в центре и на востоке. Если говорить о вековых категориях респондентов, то более оптимистичной остается молодежь в возрасте 18-29 лет, а также избиратели "Слуги народа". Больше пессимизма среди старших и сторонников партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Результаты соцопроса ratinggroup.ua

Данные социологов ratinggroup.ua

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Социологическое исследование проводилось среди украинцев возрастом от 18 лет и старше в виде личного формализованного интервью. В рамках исследования были опрошены 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, большинство украинцев рады, что родились в Украине. ¾ украинцев выбрали бы Украину как страну своего рождения, если бы у них была такая возможность.

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