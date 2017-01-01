Центренерго банкротят чтобы не допустить его приватизации

Госкомпанию “Центрэнерго“ менеджеры от бизнесмена Игоря Коломойского сознательно доводят до банкротства, чтобы снизить ее инвестпривлекательность и не допустить приватизации. В результате олигарх продолжит с выгодой использовать товарно-финансовые потоки государственной энергогенерирующей компании, реализуя различные коррупционные схемы. Об этом идет речь в материале “Кто препятствует приватизации “Центрэнерго“ интернет-издания “Капитал“.



В материале говорится, что после смены менеджмента “Центрэнерго“, в результате которой компанией управляют близкие к Игорю Коломойскому лица, госпредприятие из прибыльного превратилось в убыточное. Только за июль-август 2019 года убыток госкомпании составил 1,3 млрд грн. По данным СМИ, менеджеры от Коломойского намеренно ухудшают финансовое положение “Центрэнерго“ по классической схеме - “на входе и на выходе“ - сначала зарабатывают на продаже госкомпании угля по завышенной цене (значительно дороже, чем по формуле “Роттердам+“) через близкие к Коломойскому фирмы, а затем произведенную из угля электроэнергию продают по заниженным тарифам предприятиям этого же олигарха.



“С одной стороны, есть ООО “Нафта Форс“, которое аффилированно с группой “Приват“, доказательством чего является то, что это ООО управляет “приватовскими“ АЗС под брендом ANP. “Нафта Форс“ продает уголь “Центрэнерго“ по цене 2,4 тыс. грн за т (с НДС). Но, если считать по пресловутой формуле “Роттердам+“, уголь бы обходился в 1,74 тыс. грн за т. Импортный уголь из ЮАР обходится в 1,8 тыс. грн, из США и Колумбии в 1,9 тыс. грн. Причем, “Нафта Форс“ продает уголь из РФ по 2,4 тыс. грн за т при более низких транспортных расходах. В сравнении ценой по формуле “Роттердам+“, которую критикует Коломойский, цена угля для “Центрэнерго“ от “Нафта Форс“ выше на 40%. Так формируется первая часть убытков генерирующей компании и прибыль у “Нафта Форс“, - сообщает автор материала.



Вторая часть убытков “Центрэнерго“ формируется благодаря продаже компанией электроэнергии по цене ниже себестоимости. “При себестоимости 1,9-2,1 грн за 1 кВт-ч, большие объемы электроэнергии продаются по цене 1,3-1,6 грн за 1 кВт-ч. Счастливыми покупателями являются предприятия Коломойского - Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, “Днепразот“, Покровский и Марганецкий ГОКи. Прибыль которых растет за счет убытков “Центрэнерго“, - говорится в материале.



“Недавно вернувшийся из Германии собственник предприятия “Энергосети“ Д.Крючков, авторитет в финансах от электроэнергетики, оценил масштабы убытков, нанесенных “Центрэнерго“ при Коломойском – 1,3 млрд. грн за июль-август. “Центрэнерго“ сознательно доводят до банкротства“, - констатирует автор.



Целью Коломойского является дальнейшее снижение инвестпривлекательности государственной “Центрэнерго“ и последующий в результате этого срыв ее приватизации. Это позволит олигарху и дальше реализовывать коррупционные схемы на госпредприятии.



Напомним, ранее экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк предупреждал, что злоупотребления в пользу Коломойского в “Центрэнерго“, которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия.



Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что государственная компания “Центрэнерго“ является эпицентром коррупции. А политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг “Центрэнерго“.