"Коррупционная сетка Лавренюка в МИУ бросает тень на весь Кабмин", - СМИ

Вероятность того, что замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк останется при своей должности, приводит в ужас представителей отрасли, бизнеса, экспертов и журналистов.

Об этом говорится в статье на сайте “Укррудпром“, который принадлежит бывшему народному депутату, известному бизнесмену Константину Жеваго, сообщает Апостроф.

Так, в публикации подчеркивается, что Лавренюк превратил отрасли, подконтрольные МИУ, в прибыльный бизнес, выстраивая коррупционные схемы.

Одним из способов, по которым он и его подчиненные выкачивали деньги с предприятий – в компанию заводили сотрудника силовых органов, который должен был провести анализ финансово-экономической деятельности, объема закупок, размера затратной части, а также найти компромат на руководителя.

“Полученные данные передавались через руководителя Управления экономической контрразведки для систематизации, а затем попадали к Лавренюку для принятия решения. Аналогичная работа проводилась через сеть так называемых “служб безопасности“, которая была создана на предприятиях с подачи Лавренюка“, - говорится в статье.

Проиллюстрировать работу таких служб можно на примере Администрации морских портов Украины. Здесь служба безопасности разветвлена на три подраздела. Отдел экономической безопасности курирует заместитель по операционной деятельности ГП АМПУ — Владимир Колосюк, внутренней безопасности – заместитель руководителя по безопасности АМПУ Сергей Гронский, который к тому же является близким другом Лавренюка, и третий, антикоррупционный – контролирует один из руководителей ГБР Алексей Нехорошев. При этом вся схема, которая была построена очень быстро, замыкается на самом Юрии Лавренюке — при полном содействии главы АМПУ Райвиса Вецкаганса.

Также в публикации упоминается еще ряд коррупционных оборудок, организованных Юрием Лавренюком при содействии руководителей предприятий.

“Еще одна коррупционная схема, которую организовал Юрий Лавренюк — касается выведения денег из КП “Морская поисково-спасательная служба” (МПСС). Ее директор Виктор Сударев бывший артиллерист, является офицером в отставке военной службы, не имеет опыта работы в сфере речного транспорта и особых результатов работы за время службы не продемонстрировал. Зато, очевидно, у него есть другие достоинства — в частности, при его содействии была организована схема, при котором 10% корабельного сбора идет для так называемой организации спасения на море“, - говорится в статье.

Кроме того, упоминаются махинации Лавренюка со структурами Метинвеста и Портинвеста, которые, как утверждается, имеют льготные условия и могут платить за перевалку грузов меньше доллара с тонны.

Также чиновника МИУ обвиняют в том, что он создал при АМПУ ненужный и затратный филиал “Дноуглубительный флот”, который возглавил лояльный к нему Сергей Бомчак.

“Через филиал разыгрываются тендеры на дноуглубление, однако на самом деле эта структура сама проводит дноуглубительные работы, чтобы освоить средства, выделенные на закупку топлива, запчастей и т.д. Специалисты утверждают, что никакой необходимости в создании такого филиала не было. Из-за него с рынка ушли все иностранные дноуглубительные компании с новейшей техникой и современными технологиями, а вернулись отечественные предприятия со своим устаревшим флотом. Учитывая, что дноуглубление является одним из традиционно нерешенных вопросов в портовой отрасли Украины, его неэффективная работа потянет за собой еще более серьезные проблемы“, - говорится в статье.

По мнению авторов статьи, человек, замешанный в таких серьезных коррупционных схемах, не может занимать высокий пост в Министерстве инфраструктуры, поскольку его присутствие там бросает тень не только на само МИУ, но и на Кабмин и всю новую властную вертикаль.

Как сообщалось, после закрытия дела против Юрия Лавренюка 28 марта этого года Печерский районный суд Киева возобновил его 4 сентября. Замминистра подозревают в нарушении п. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (“Служебная халатность“).