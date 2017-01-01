Нардепы согласились работать после 18 часов

Народные избранники снова будут работать сверхурочно.

Для того, чтоб рассмотреть все законопроекты, которые внесены в повестку дня парламента, народные избранники согласились работать после 18 часов. За это решение проголосовал 281 нардеп, передает УНН.

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Предложение поработать дольше озвучил спикер парламента Дмитрий Разумков. Между тем, он акцентировал, что вчера депутаты также согласились поработать после 18 часов, но справились даже быстрее, чем закончился рабочий день.

Предложение было поставлено на голосование и его активно поддержал 281 парламентарий. Решение поработать дольше было принято.

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Напомним, ранее депутат сообщил журналистам, что Зеленский едет в ЦИК, в Раде усилили охрану. Президент Владимир Зеленский приедет сегодня в парламент, чтобы призвать депутатов голосовать за роспуск ЦИК. При этом охрану также усилили в связи с приездом президента Эстонии.

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