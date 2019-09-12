"Слуги" не договорились о лишении мандата за выход из фракции и сняли закон

Проект о лишении мандата за смену депутатской фракций вызвал бурные дискуссии в "СН".

Депутаты не будут рассматривать закон о лишении мандатов за выход из фракции пресс-служба ВР

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В "Слуге народа" решили снять с рассмотрения законопроект № 1038, который предусматривает лишение депутатского мандата в случае выхода из фракции. Об этом сообщил глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает "112 Украина".

В ответ на вопрос, нет ли раскола внутри парламентской политсилы в связи с соответствующей законодательной инициативой, Арахамия сказал: "Нет, смотрите, мы сегодня приняли решение, у нас было заседание малых фракций, моих заместителей".

"Мы приняли решение снять этот законопроект в настоящее время, потому что, на наш взгляд, он не проработан. Каждая малая фракция делегировала одного человека, и мы вместе разработаем новый законопроект, который будет удовлетворять всех" - пояснил депутат.

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Он признал, что нормы законопроекта № 1038 вызвали "очень бурные внутренние дискуссии".

"Нам не нужны эти дискуссии, у нас есть простая договоренность внутри фракции, как мы это хотим сделать, чтобы это не воспринималось как закон об инакомыслии, как сейчас много людей воспринимает", - говорит Арахамия.

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Это должен быть закон об измене внутрипартийной, так сказать, да? То есть фактически такая была изначально сама мысль, но потом как-то люди начали воспринимать неправильно", - отметил он.

"И мы решили вообще этот вопрос сейчас снять, чтобы никого не напрягать, взять самих людей и с ними вместе сделать такой коллективный труд интеллектуальный, который бы всех удовлетворял", - подчеркнул Арахамия.

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Напомним, в Верховной Раде также был зарегистрирован проект постановления о роспуске Центральной избирательной комиссии. Позже выяснилось, что вопрос досрочного роспуска ЦИК сегодня не будет вынесен в сессионный зал, так как в зале нет 300 голосов за него.

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