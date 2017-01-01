Офицера полиции задержали при получении 50 тысяч гривен взятки

Правоохранитель пообещал за деньги не препятствовать заключению соглашения между обвиняемым и потерпевшим.

Следователи Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из отделов управления Нацполиции Харьковской области по подозрению в вымогательстве денег у защитника обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 12 сентября.

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По предварительной информации, правоохранитель, который исполнял обязанности начальника следственного отдела, вымогал у адвоката 2 тысячи долларов. За эту сумму он обещал не препятствовать заключению соглашения между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины).

Полицейский был задержан детективами ГБР во время получения им суммы эквивалентом 50 тысяч гривен.

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Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

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Напомним, подполковника тылового обеспечения поймали на взятке. Задержание в Донецкой области провели сотрудники ГБР.

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