Моряков могут судить дистанционно или даже объявить в розыск - Полозов

Возвращение украинских моряков из российского плена не освободило их от уголовного преследования РФ.

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Украинских моряков могут судить дистанционно по уголовному делу о якобы незаконного пересечения границы России. Об этом сообщил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов, передает Громадське.

По словам адвоката, это один из вариантов развития событий. Он считает, что то, по какому сценарию будут судить моряков, зависит от переговорного процесса.

Полозов отметил, что Россия может и прекратить уголовное дело или вызвать моряков на какие-то действия, те не появятся и их объявят в розыск.

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"Может быть принят Государственной думой акт амнистии, может быть решение об освобождении моряков от уголовной ответственности по части 1 статьи 42 УК РФ, то есть выполнение приказа. Тогда ответственным лицом остается тот, кто отдавал приказ морякам", - сказал Полозов.

Адвокат добавил, что возвращение арестованных украинских судов тоже зависит от переговоров. Они до сих пор находятся в Керчи, несмотря на решение Международного трибунала по морскому праву.

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Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что так называемая "ЛНР" отдала Украине еще 54 осужденных гражданина.

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