В киевской квартире Гонтаревой прошел обыск

Люди в бронежилетах выломали дверь ломом.

В четверг, 12 сентября, правоохранители провели обыск по месту киевской прописки бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом она сама рассказала агентству “Интерфакс-Украина“.

По ее словам, правоохранители взломали дверь ломом, поскольку в жилище никого не было:

У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я…, – сообщила Гонтарева

Как отметила экс-руководительница НБУ, она не живет там уже почти год, о чем Генпрокуратуре прекрасно известно:

Мой адвокат уведомил давно ГПУ и ГБР о месте моего проживания в Лондоне, – подчеркнула Гонтарева.

Также о проведении обысков у Гонтаревой дома в Киеве сообщил бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Напомним, полиция Лондона квалифицировала наезд на Гонтареву как несчастный случай. Никаких подозрительных обстоятельств британские копы не обнаружили.

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