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В киевской квартире Гонтаревой прошел обыск

Комментариев: 6
Люди в бронежилетах выломали дверь ломом.
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева
Фото из архива НБУ

В четверг, 12 сентября, правоохранители провели обыск по месту киевской прописки бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом она сама рассказала агентству “Интерфакс-Украина“.

По ее словам, правоохранители взломали дверь ломом, поскольку в жилище никого не было:

У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я…, – сообщила Гонтарева

Как отметила экс-руководительница НБУ, она не живет там уже почти год, о чем Генпрокуратуре прекрасно известно:

Мой адвокат уведомил давно ГПУ и ГБР о месте моего проживания в Лондоне, – подчеркнула Гонтарева.

Также о проведении обысков у Гонтаревой дома в Киеве сообщил бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Напомним, полиция Лондона квалифицировала наезд на Гонтареву как несчастный случай. Никаких подозрительных обстоятельств британские копы не обнаружили.

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Теги: Гонтарева, обыск, Генеральная прокуратура
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Комментариев (6)
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asfd0    12.09.2019, 15:35
Оценка:  0
asfd0
Теперь этой же дверью прижмите ей что-нибудь, и ниточка потянется )))
ParisMA    12.09.2019, 15:01
Оценка:  0
ParisMA
Как ПРИЯТНО читать такие новости! пусть не вернут уже то награбленное - но пусть эти мрази не возпользуются всем добром и здохнут в нищете!
ЗаУкраину    12.09.2019, 14:59
Оценка:  0
ЗаУкраину
да шо ж это такое деется? Да как же это вы посмели ломом, дверь, у самой гонтаревой сломать!? Мать вашу ити! ))
А в лондон к ней нужно послать человека как за троцким, с ледорубом! Пусть суке череп проломают!
trgvm1    12.09.2019, 14:48
Оценка:  +1
trgvm1
готовься сучка мы тебя доставим из лондона в тюрму если тебя раньше порох не завлит шоб не сдала
Woodbrother    12.09.2019, 14:42
Оценка:  0
Woodbrother
Портнов провел обыск в доме Гонтаревой ? Это не обыск - это грабеж со взломом. Хорошо, что Труба не знает, а то завел бы парусотен тысяч уголовных дел
asfd0    12.09.2019, 15:32
Оценка:  -1
asfd0
грабеж - это те, 5 шоколадных лет барыжьей власти, которые такие как ты, заокеанские патриоты воспеваете до сих пор.
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