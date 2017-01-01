Медведчук мог помешать возвращению пленных украинцев – адвокат Полозов
Поездки депутата Верховной Рады от фракции “Оппозиционная платформа - за жизнь“ Виктора Медведчука в Москву могли навредить переговорам по освобождению украинских политзаключенных. Об этом в интервью Hromadske заявил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
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По его словам, переговорный процесс неоднократно срывался, но пока неизвестно, есть ли в этом “заслуга“ Медведчука:
Я точно знаю, что Медведчук не входил в число переговорщиков, а его активность, на мой взгляд, могла навредить тем процессам, которые происходили, - отметил Полозов.
По мнению правозащитника, подобная активность украинского депутата связана с “определенной аппаратной борьбой“, которая ведется между Виктором Медведчуком и помощником президента России Владиславом Сурковым.
Это касается и вопросов Донбасса, и Нормандского формата. Поэтому эти политические деятели так или иначе пытались участвовать в судьбе военнопленных и политзаключенных, - сказал адвокат.
Напомним, Зеленский рассказал, как удалось реализовать обмен пленными. Первым этапом стал телефонный разговор президентов России и Украины.
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