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Медведчук мог помешать возвращению пленных украинцев – адвокат Полозов

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Депутат много раз ездил в Москву и, вероятно, пытался вмешиваться в процесс, не имея на то полномочий.
Адвокат украинских моряков Николай Полозов
Адвокат украинских моряков Николай Полозов
hromadske.ua

Поездки депутата Верховной Рады от фракции “Оппозиционная платформа - за жизнь“ Виктора Медведчука в Москву могли навредить переговорам по освобождению украинских политзаключенных. Об этом в интервью Hromadske заявил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

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По его словам, переговорный процесс неоднократно срывался, но пока неизвестно, есть ли в этом “заслуга“ Медведчука:

Я точно знаю, что Медведчук не входил в число переговорщиков, а его активность, на мой взгляд, могла навредить тем процессам, которые происходили, - отметил Полозов.

По мнению правозащитника, подобная активность украинского депутата связана с “определенной аппаратной борьбой“, которая ведется между Виктором Медведчуком и помощником президента России Владиславом Сурковым.

Это касается и вопросов Донбасса, и Нормандского формата. Поэтому эти политические деятели так или иначе пытались участвовать в судьбе военнопленных и политзаключенных, - сказал адвокат.

Напомним, Зеленский рассказал, как удалось реализовать обмен пленными. Первым этапом стал телефонный разговор президентов России и Украины.

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Теги: Медведчук, Полозов, украинские моряки, обмен пленными
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