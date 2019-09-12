Жил в палатке: Задержан террорист "ЛНР", подорвавший мост на Луганщине

С 2014 года мужчина находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Боевик минировал дорогу к Соледару и мосты в Лисичанске npu.gov.ua

В Луганской области правоохранители задержали террориста так называемой “ЛНР“, который минировал мосты и автодороги на территории подконтрольной Украине.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции.

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“Задержанный нес службу на блокпостах и строил фортификационные сооружения для обороны боевиков, еще и выполнял особую миссию - на территории Луганской и Донецкой областей минировал автодороги, мосты и подрывал их“, - говорится в сообщении.

С 2014 года мужчина находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы.

Установили местонахождение и задержали 51-летнего мужчину оперативники Управления уголовного розыска вместе с работниками СБУ, бойцами батальона полиции особого назначения и сотрудниками Лисичанского отдела полиции.

Правоохранители установили место в лесу, где мужчина обустроил для себя “жилище“ и наблюдали за ним. Террориста задержали в тот момент, когда он вышел из леса и пришел в дом одного из пенсионеров, чтобы зарядить свой мобильный телефон.

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Задержанный признался правоохранителям, что минировал дорогу к г. Соледар, минировал мосты в городе Лисичанске в районе ул. Красная и ул. Пролетарская. Заминировал и взорвал Томашовский мост, расположенный между городами Лисичанск и Рубежное.

В ходе проведения следственно-оперативных действий было обнаружено и изъято стартовый пистолет “Шмайсер“ с признаками переделки, револьвер системы “Наган“, 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык ножа к винтовке времен ВОВ.

Продолжается следствие по уголовным производствам, открытых по ст. 260 УК Украины “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований“ и ст. 263 “Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами“.

Как сообщалось, в августе боевики за 5 дней 49 раз пытались взорвать мост в Станице Луганской.

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