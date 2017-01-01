Под Днепром 3-летняя девочка ушла из дома и потерялась
В одном из населенных пунктов Днепропетровской области потерялась трехлетняя девочка. Малышка сбежала от матери и потерялась. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции региона.
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Оказалось, что мать вместе с дочкой прилегли отдохнуть, обе уснули. Первой проснулась девочка. Она увидела спящую мать и решила уйти прогуляться.
Проснувшись, мать начала поиски беглянки. Во дворе дома ее не было, у соседей также. Напуганная женщина обратилась в полицию.
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Поиски девочки правоохранителями длились около 30 минут. Были обследованы все детские площадки, пляжи и улицы города Терновка, в котором проживает девочка с семьей.
К счастью, ребенка нашли целым и невредимым. По отношению к малышке преступных действий не осуществляли.
Напомним, в Донецкой области в песчаном карьере погиб ребенок. Спасатели ГСЧС привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава.
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