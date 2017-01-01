ГБР проводит обыск на "Укроборонпроме"

Следователи беспрепятственно были допущены во все помещения Концерна.

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в помещениях Госконцерна "Укроборонпром" и предприятий-спецэкспортеров.

Об этом в Telegram сообщил экс-нардеп, журналист Мустафа Найем.

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"Обыски проходят в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Правления Национального банка Украины в 2016 году", - написал Найем.

По его словам, следователи беспрепятственно были допущены во все помещения Концерна и предприятий-участников, им предоставляется доступ ко всей имеющейся на предприятиях документации в рабочем режиме.

"Изымаются документы, имеющие доказательные значения в уголовном производстве. В ходе досудебного расследования устанавливается причастность должностных лиц "Укроборонпрома" и предприятий-участников Концерна", сообщил он.

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Руководство Государственного концерна "Укроборонпром" будет способствовать любым санкционированным следственным действиям при расследовании всех уголовных производств в отношении Концерна и предприятий-участников. Информация и документы на запросы следователей предоставляться в полном объеме, в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины, добавил Найем.

"Для понимания, с 2014 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены 554 уголовных производств о нарушениях на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром", - пояснил он.

Как сообщалось 10 сентября, на предприятии Укроборонпрома выявили растрату на миллион.

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