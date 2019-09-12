В Одессе аферист называл себя СБУшником и требовал деньги

Злоумышленник демонстрировал фальшивое удостоверение и муляж пистолета для вымогательства денег у врача.

В Одесской области задержали мужчину, который вымогал деньги, представляясь сотрудником Службы безопасности Украины. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Отмечается, что мошенник еще с апреля вымогал 50 тысяч долларов от врача-травматолога Одесской городской больницы. Для убедительности он использовал поддельное удостоверение СБУ и муляж огнестрельного оружия. Мошенник показал медику поддельные документы, который якобы подтверждают получение им взяток и незаконную торговлю лекарствами, которыми его и шантажировал.

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Злоумышленника задержали в пригороде Одессы во время получения очередного транша в размере 500 тысяч гривен. Ранее он получил от врача три тысячи долларов.

Мужчине сообщили о подозрении и задержали до решения суда.

Напомним, офицера полиции задержали при получении 50 тысяч гривен взятки. Правоохранитель пообещал за деньги не препятствовать заключению соглашения между обвиняемым и потерпевшим.

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