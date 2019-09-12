Глава Европарламент готов лично вручить Олегу Сенцову его премию Сахарова

Для этого евродепутат может даже приехать в Украину, если сам Сенцов не сможет приехать в Брюссель.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил о готовности посетить Украину, чтобы лично вручить освобожденному из российского плена режиссёру Олегу Сенцову премию Сахарова, которую тому присудил Европарламент в прошлом году. Об этом пишет “Интерфакс-Украина“.

Читай также: Сенцов опубликует дневник о 145 днях голодания

Говоря о вручении премии Сахарова Олегу Сенцову, евродепутат сказал, что в настоящее время у режиссера “есть проблемы со здоровьем“.

Он был награжден премией Сахарова в прошлом году и был приглашен приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на Конференции президентов я сказал, что я готов лично приехать в Украину, - заявил Сассоли.

Напомним, в конце прошлого года, находившемуся тогда в российской тюрьме украинскому режиссеру Олегу Сенцову заочно вручили премию Сахарова. Эта награда присуждается за достижения в сферах защиты прав и свобод человека.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.