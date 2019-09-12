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Глава Европарламент готов лично вручить Олегу Сенцову его премию Сахарова

Комментариев: 1
Для этого евродепутат может даже приехать в Украину, если сам Сенцов не сможет приехать в Брюссель.
Олег Сенцов после возвращения в Украину
Олег Сенцов после возвращения в Украину
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Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил о готовности посетить Украину, чтобы лично вручить освобожденному из российского плена режиссёру Олегу Сенцову премию Сахарова, которую тому присудил Европарламент в прошлом году. Об этом пишет “Интерфакс-Украина“.

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Говоря о вручении премии Сахарова Олегу Сенцову, евродепутат сказал, что в настоящее время у режиссера “есть проблемы со здоровьем“.

Он был награжден премией Сахарова в прошлом году и был приглашен приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на Конференции президентов я сказал, что я готов лично приехать в Украину, - заявил Сассоли.

Напомним, в конце прошлого года, находившемуся тогда в российской тюрьме украинскому режиссеру Олегу Сенцову заочно вручили премию Сахарова. Эта награда присуждается за достижения в сферах защиты прав и свобод человека.

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Теги: Сенцов, Европарламент, премия Сахарова
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Комментариев (1)
asfd0    12.09.2019, 15:45
Оценка:  -1
asfd0
Герою времён пети-барыги вручить премию предателя сахарова.
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