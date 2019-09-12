Освобожденные моряки дают пресс-конференцию в Киеве
Впервые после освобождения моряки ответят на вопросы журналистов.
Освобожденные из российского плена украинские моряки, которых незаконно захватили сотрудники ФСБ в Керченском проливе, дают пресс-конференцию в Киеве.
Читай также: Пресс-конференция Сенцова и Кольченко: Онлайн-трансляция
Трансляцию ведет Радио Свобода.
Пресс-конференция началась в 15:00. С представителями медиа сегодня общаются:
- капитан второго ранга Денис Гриценко - командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;
- старший лейтенант Богдан Небылица - командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь";
- старшина первой статьи Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яны Капу";
- матрос Андрей Артеменко - старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".
Читай также: Освобожденный из плена Роман Сущенко дает пресс-конференцию: Онлайн-трансляция
Напомним, освобожденных моряков в госпитале проведали футболисты "Динамо". Игроки столичного клуба пообщались с бывшими пленниками, провели автограф-сессию и подарили подарки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Нах ты свои больные фантазии сюда лепишь?
Таким бредом пытаться оправдывать незаконные действия россиян???
просто нах пшел со своим больным набором слов
Для тебя я за поребриком, в Украине, крыса оккупантов дешевая ...
Нах нам твои проблемы, фантазер контуженый???