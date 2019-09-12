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Освобожденные моряки дают пресс-конференцию в Киеве

Комментариев: 11
Впервые после освобождения моряки ответят на вопросы журналистов.
Освобожденные моряки
Освобожденные моряки
Радо Свобода

Освобожденные из российского плена украинские моряки, которых незаконно захватили сотрудники ФСБ в Керченском проливе, дают пресс-конференцию в Киеве.

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Трансляцию ведет Радио Свобода.

Пресс-конференция началась в 15:00. С представителями медиа сегодня общаются:

  • капитан второго ранга Денис Гриценко - командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования; 
  • старший лейтенант Богдан Небылица - командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь"; 
  • старшина первой статьи Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яны Капу"; 
  • матрос Андрей Артеменко - старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".

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Напомним, освобожденных моряков в госпитале проведали футболисты "Динамо". Игроки столичного клуба пообщались с бывшими пленниками, провели автограф-сессию и подарили подарки.

 

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Теги: моряки, пресс-конференция, Киев, пленные
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Комментариев (11)
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asfd0    12.09.2019, 15:53
Оценка:  -4
asfd0
И всё таки хотелось бы знать в чём их героизм? Миссию свою они не выполнили, за петю как один не погибли, а значит поламали все его планы на полномасштабную войну и военное положение, ну и отмену выборов? А из провокации получился пшик.
WTF2wtf    12.09.2019, 15:55
Оценка:  +2
WTF2wtf
а еще они Луну не захватили.
Нах ты свои больные фантазии сюда лепишь?
Таким бредом пытаться оправдывать незаконные действия россиян???
asfd0    12.09.2019, 15:57
Оценка:  -3
asfd0
То, что ты называешь бредом - так это из их же показаний. Твой спам тупорылый уже никто не читает.
WTF2wtf    12.09.2019, 15:58
Оценка:  +1
WTF2wtf
Фантазер путинский,
просто нах пшел со своим больным набором слов
WTF2wtf    12.09.2019, 15:59
Оценка:  +3
WTF2wtf
Оно типа лично допрашивало уриаинских пленных, контуженое пистаболко ...
Rangol    12.09.2019, 15:45
Оценка:  -3
Rangol
Пушечное мясо Порошенка
WTF2wtf    12.09.2019, 15:49
Оценка:  +3
WTF2wtf
Бот тупой, они на твою россию напали???
asfd0    12.09.2019, 15:54
Оценка:  -4
asfd0
Эй чмо заокеанское, в Украине сейчас всё налаживается, не суй своё паршивое рыло в наши дела.
WTF2wtf    12.09.2019, 15:56
Оценка:  +1
WTF2wtf
Я уже за океаном, бот?
Для тебя я за поребриком, в Украине, крыса оккупантов дешевая ...
asfd0    12.09.2019, 16:00
Оценка:  -3
asfd0
Никто из живущих в Украине такой бред не напишет, только обозлённые продажные эмигранты.
WTF2wtf    12.09.2019, 16:01
Оценка:  0
WTF2wtf
Так ты на россию "эмигрировало", к оккупантам, и оттуда гадишь?
Нах нам твои проблемы, фантазер контуженый???
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