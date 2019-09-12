Освобожденные моряки дают пресс-конференцию в Киеве

Впервые после освобождения моряки ответят на вопросы журналистов.

Освобожденные из российского плена украинские моряки, которых незаконно захватили сотрудники ФСБ в Керченском проливе, дают пресс-конференцию в Киеве.

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Трансляцию ведет Радио Свобода.

Пресс-конференция началась в 15:00. С представителями медиа сегодня общаются:

капитан второго ранга Денис Гриценко - командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;

старший лейтенант Богдан Небылица - командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь";

старшина первой статьи Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яны Капу";

матрос Андрей Артеменко - старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".

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Напомним, освобожденных моряков в госпитале проведали футболисты "Динамо". Игроки столичного клуба пообщались с бывшими пленниками, провели автограф-сессию и подарили подарки.

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