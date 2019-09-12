Регламентный комитет предлагает отстранить Геращенко от 5 пленарных заседаний

Так ее хотят наказать за слова о "зеленых человечках" в адрес президентской фракции.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендовал парламенту лишить депутата фракции “Европейская солидарность“ Ирину Геращенко права принимать участие в пяти пленарных заседаниях. Об этом пишет Униан.

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Санкции в отношении оппозиционного депутата парламентский комитет предложил ввести в качестве наказания за инцидент, имевший место во время заседания Верховной Рады вечером 10 сентября. Тогда Ирина Геращенко, выступая с трибуны, назвала депутатов фракции “Слуга народа“ “зелеными человечками“ и сравнила их с российскими войсками, захватывавшими Крым в 2014 году.

За предложение запретить оппозиционерке посещать 5 пленарных заседаний высказались шесть членов комитета, представляющих фракцию “Слуга народа“. Еще пять членов комитета проголосовали против такой идеи.

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Следует отметить, что решение комитета – только предложение. Чтобы Геращенко действительно не смогла участвовать в пленарных заседаниях парламента, за такое решение должны проголосовать депутаты в сессионном зале в количестве не менее 226 человек.

Напомним, Геращенко назвала депутатов президентской фракции “югендом“ и “зелеными человечками“. Скандал разгорелся во время обсуждения законопроекта о регламенте Верховной Рады.

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