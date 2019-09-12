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Регламентный комитет предлагает отстранить Геращенко от 5 пленарных заседаний

Комментариев: 11
Так ее хотят наказать за слова о "зеленых человечках" в адрес президентской фракции.
Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко
Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко
Фото из Фейсбук

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендовал парламенту лишить депутата фракции “Европейская солидарность“ Ирину Геращенко права принимать участие в пяти пленарных заседаниях. Об этом пишет Униан. 

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Санкции в отношении оппозиционного депутата парламентский комитет предложил ввести в качестве наказания за инцидент, имевший место во время заседания Верховной Рады вечером 10 сентября. Тогда Ирина Геращенко, выступая с трибуны, назвала депутатов фракции “Слуга народа“ “зелеными человечками“ и сравнила их с российскими войсками, захватывавшими Крым в 2014 году.

За предложение запретить оппозиционерке посещать 5 пленарных заседаний высказались шесть членов комитета, представляющих фракцию “Слуга народа“. Еще пять членов комитета проголосовали против такой идеи.

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Следует отметить, что решение комитета – только предложение. Чтобы Геращенко действительно не смогла участвовать в пленарных заседаниях парламента, за такое решение должны проголосовать депутаты в сессионном зале в количестве не менее 226 человек.

Напомним, Геращенко назвала депутатов президентской фракции “югендом“ и “зелеными человечками“. Скандал разгорелся во время обсуждения законопроекта о регламенте Верховной Рады.

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Теги: Ирина Геращенко, регламентный комитет, наказание
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Комментариев (11)
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Лаптев    12.09.2019, 17:29
Оценка:  -1
Лаптев
Демократия в Раде закончилась. Началась диктатура зеленого маразма.
ЗаУкраину    12.09.2019, 17:13
Оценка:  0
ЗаУкраину
подстилка гниЮщенка продолжает пользоваться ПОПУлярностью у бЭэМовских потрохоботов..))
xapi3mat    12.09.2019, 17:11
Оценка:  -5
xapi3mat
шлаконавты и мордостана уже все собрались?
asfd0    12.09.2019, 17:08
Оценка:  +1
asfd0
отстранить Геращенко на приод климакса от пленарных заседаний ))))))))))))))
colavova    12.09.2019, 16:52
Оценка:  -4
colavova
вызвать родителей в Раду))
xapi3mat    12.09.2019, 16:39
Оценка:  -6
xapi3mat
Затыкать рот неугодным это в духе мордостана, обиды удел слабых!
asfd0    12.09.2019, 16:54
Оценка:  +3
asfd0
Затыкать рот и изолировать невменяемых - разные вещи. Хамство было в чести у папередников-прохвессионалов, сейчас время конструктива.
xapi3mat    12.09.2019, 17:10
Оценка:  -2
xapi3mat
ты про елцина штоле? мигбир эт вообщето украина
mitya7v    12.09.2019, 17:12
Оценка:  -2
mitya7v
Пускай говорит, нам ведь никто рот не затыкает)))) А будет плохо себя вести, тогда уж психологи помогут))))))
Антибес    12.09.2019, 16:25
Оценка:  0
Антибес
Эту сумасшедшую алкоголичку нужно выпускать из её халупы лишь в наморднике,в строгом ошейнике и на коротком поводке.И,разумеется,в смирительной рубашке.
xapi3mat    12.09.2019, 16:40
Оценка:  -3
xapi3mat
ану назад в нору! ракам слова не давали! БГГГ!!!
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