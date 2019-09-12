Молодая жена не поможет: О средствах от слабой эрекции рассказала Супрун

Проблема плохой потенции имеет причины не только физические, но, часто, и сугубо психологические.

После своего увольнения с поста и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун продолжает просвещать население Украины и давать советы в Facebook. Ее подробные рекомендации на этот раз касались проблемы потери мужской силы и средств избавления от таких проблем со здоровьем.

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Супрун рассказала, что эта проблема касается не только физического здоровья мужчины, но и психического.

“Эректильная дисфункция — это частичная или полная утрата способности к эрекции и ее достаточно длительного воздержания. Она может сопровождаться снижением либидо или преждевременной или задержанной эякуляцией. При чем это происходит не один раз после тяжелого дня. Длятся такие ухудшения по крайней мере три месяца“, - пишет Уляна Супрун.

По словам Супрун, причиной таких изменений является не только возраст. С эректильной дисфункцией могут столкнуться мужчины и в молодом возрасте.

“Что-то из этого может нарушиться, и в результате не наступит должное расширение сосудов в пещеристых телах пениса. Эрекция может ухудшаться с возрастом, но возраст не является причиной, а лечение эректильной дисфункции возможно в любом возрасте“, - добавила она.

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Чтобы избежать подобных проблем, Супрун рекомендует всем мужчинам не впадать в депрессию, поскольку клиническая депрессия приводит к падению либидо и ухудшению сексуальной жизни. Также, по словам бывшей главы Минздрава, важно следить за своим весом, поскольку ожирение также негативно сказывается на здоровье и это тоже может привести к потере эрекции.

Также Супрун не забыла напомнить о вреде курения и употребления алкоголя. А еще в список факторов, которые влияют на эрекцию попали и психологические, например чувство вины (измены), низкая самооценка, стрессы в сексуальной жизни и отсутствие практики (половой жизни).

Супрун советует всем мужчинам обращаться к врачу. По ее словам, наличие молодой жены или прием препаратов не решат эту проблему.

Как сообщалось 2 сентября, Супрун обвинила Авакова в препятствии легализации каннабиса.

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