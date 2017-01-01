Владимир Зеленский встретился с освобожденными моряками и их родными

Встреча состоялась в парке Мариинского дворца.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Читай также: Медведчук мог помешать возвращению пленных украинцев – адвокат Полозов

Встреча состоялась в парковой зоне Мариинского дворца в непринужденной обстановке. Президент пригласил на встречу не только моряков, но и членов их семей.

Зеленский поздравил моряков с возвращением на Родину и поблагодарил их родных за поддержку, которую те оказывали во время российского плена.

Всем морякам президент подарил часы president.gov.ua

Они - такие же герои, как и вы. Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали, - сказал Зеленский морякам.

Также президент отметил, что процесс обмена был очень сложным. Были привлечены множественные специалисты.

Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей, - отметил гарант.

Читай также: Моряков могут судить дистанционно или даже объявить в розыск - Полозов

Глава государства проинформировал, что решается вопрос с выделением жилья морякам в Одессе.

В свою очередь моряки поблагодарили президента за возвращение домой и поддержку. Многие пригласили гаранта на собственную свадьбу. Также моряки и их родные выразили особую благодарность президенту за то, что тот носил браслеты с их именами. Это привлекало внимание со стороны общества и СМИ к их проблеме.

Владимир Зеленский подарил каждому освобожденному моряку президентские часы.

Напомним, освобожденные моряки дают пресс-конференцию в Киеве. Впервые после освобождения моряки ответят на вопросы журналистов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram