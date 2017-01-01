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Владимир Зеленский встретился с освобожденными моряками и их родными

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Встреча состоялась в парке Мариинского дворца.
Зеленский встретился с моряками
Зеленский встретился с моряками
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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Встреча состоялась в парковой зоне Мариинского дворца в непринужденной обстановке. Президент пригласил на встречу не только моряков, но и членов их семей.

Зеленский поздравил моряков с возвращением на Родину и поблагодарил их родных за поддержку, которую те оказывали во время российского плена.

Всем морякам президент подарил часы
Всем морякам президент подарил часы
president.gov.ua

Они - такие же герои, как и вы. Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали, - сказал Зеленский морякам.

Также президент отметил, что процесс обмена был очень сложным. Были привлечены множественные специалисты.

Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей, - отметил гарант.

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Глава государства проинформировал, что решается вопрос с выделением жилья морякам в Одессе.

В свою очередь моряки поблагодарили президента за возвращение домой и поддержку. Многие пригласили гаранта на собственную свадьбу. Также моряки и их родные выразили особую благодарность президенту за то, что тот носил браслеты с их именами. Это привлекало внимание со стороны общества и СМИ к их проблеме.

Владимир Зеленский подарил каждому освобожденному моряку президентские часы.

Напомним, освобожденные моряки дают пресс-конференцию в Киеве. Впервые после освобождения моряки ответят на вопросы журналистов.

 

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Теги: Зеленский, моряки, встреча, подарки
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