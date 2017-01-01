Разработчики системы "Рада" не обновляли ее с 2015 года

Срок эксплуатации системы для электронного голосования в Верховной Раде, истек в 2012 году.

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Срок эксплуатации системы для электронного голосования в Верховной Раде, истек в 2012 году. А, начиная с 2015 года, ее разработчики прекратили ее испытания. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института проблем математических машин и систем НАН Украины Виталий Вишневский, передает УНН.

Именно в этом Институте разрабатывали систему "Рада-3", а также современную "Рада-4". "Срок надежной работы системы "Рады-3" рассчитан на 10 лет, то есть надежный срок работы такой системы, которую мы внедрили в 2002 году, истек в 2012 году", - пояснил он.

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"Мы сопровождали эту систему до 2015 года, каждый год мы заключали соглашения с Верховной Радой, проводили тестирования и давали акт об испытаниях", - говорит эксперт.

"Начиная с 2009 года, мы начали им писать письма, нужно готовиться к замене этой системы, они открывали соответствующие проекты, в которых мы уже не участвовали", - рассказал Вишневский.

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"Таким образом, начиная с 2015 года, мы испытаниями системы "Рады-3", которую мы разрабатывали и внедряли, не занимались и это делала ВР и управление информатизации самостоятельно", - отметил он.

"Мы небольшие повреждения исправляли и давали еще один год возможности работать. А с 2015 года прекратили это делать, потому что, мы предлагали новые решения, тогдашнее руководство выполняло какие-то другие разработки, и мы прекратили эту работу", - рассказал Вишневский.

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Он напомнил, что в настоящее время Институт имеет современные наработки. "В двух городских советах внедрена система "Рада-4". Мы уже не работаем с ВР последние пять лет, они ведут другие проекты, а систему обслуживают самостоятельно", - говорит Вишневский.

Он добавил, что Рада проводила тендер на проектно-сметную документацию, и он так был организован, что институт не мог принимать там участие.

Напомним, ранее сообщалось, что одна и та же фирма годами обновляла технику в Раде.

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