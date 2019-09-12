Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Освобожденные моряки готовы давать РФ показания онлайн

Комментариев: 3
В Россию бывшие военнопленные для дачи показаний ехать не планируют.
Моряки готовы давать показания по делу, которое открыла против них РФ
Моряки готовы давать показания по делу, которое открыла против них РФ
УНИАН

Читай также: Владимир Зеленский встретился с освобожденными моряками и их родными

Освобожденные из российского плена украинские моряки заявляют, что в случае необходимости готовы дать показания по делу, которое против них продолжает расследовать РФ. Об этом заявил командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко, передает "Радио Свобода".

"Действительно в настоящее время дело в России продолжается. Следствие продолжается, но без моряков. Адвокаты продолжают там работать", - отметил он.

Читай также: Освобожденные моряки дают пресс-конференцию в Киеве

"Если потребуется наше присутствие - пожалуйста, мы будем свидетельствовать. На территории России нас никто не ждет уже, скажем так. Если будет продолжение, то оно будет в режиме онлайн“, - сказал он.

Напомним, ранее адвокат освобожденных моряков Николай Полозов сообщил, что Россия продолжит судить их дистанционно.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: моряки, военнопленные, освобожденные, РФ, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    12.09.2019, 17:29
Оценка:  -1
asfd0
Пытаются мусолить эту тему как при порошенко, но не интересно никому уже, проехали эту шоколадную полосу.
Лаптев    12.09.2019, 17:27
Оценка:  0
Лаптев
Это что, клоун ЗЕ договорился до того с российскими агрессорами, что признал наших моряков преступниками ? ОФФИГЕТЬ, какой у нас АНТИУКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ.
Сеемма    12.09.2019, 17:18
Оценка:  -3
Сеемма
Изможденные какие-то на фото.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь