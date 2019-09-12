Освобожденные моряки готовы давать РФ показания онлайн

В Россию бывшие военнопленные для дачи показаний ехать не планируют.

Моряки готовы давать показания по делу, которое открыла против них РФ УНИАН

Читай также: Владимир Зеленский встретился с освобожденными моряками и их родными

Освобожденные из российского плена украинские моряки заявляют, что в случае необходимости готовы дать показания по делу, которое против них продолжает расследовать РФ. Об этом заявил командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко, передает "Радио Свобода".

"Действительно в настоящее время дело в России продолжается. Следствие продолжается, но без моряков. Адвокаты продолжают там работать", - отметил он.

Читай также: Освобожденные моряки дают пресс-конференцию в Киеве

"Если потребуется наше присутствие - пожалуйста, мы будем свидетельствовать. На территории России нас никто не ждет уже, скажем так. Если будет продолжение, то оно будет в режиме онлайн“, - сказал он.

Напомним, ранее адвокат освобожденных моряков Николай Полозов сообщил, что Россия продолжит судить их дистанционно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.