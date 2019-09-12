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СБУ бдит: Закарпатскую венгроязычную газету отправили на экспертизу

Комментариев: 3
В середине августа суд удовлетворил ходатайство СБУ и назначил судебно-лингвистическую экспертизу газетной публикации.
Газета "Карпаталия"
Газета "Карпаталия"
leopolis.news

Суд назначил экспертизу распространяемой в Закарпатье венгроязычной газеты “Карпаталия“ на предмет сепаратизма.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 18 июля Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту сепаратизма.

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Досудебным расследованием установлено, что группой лиц через сеть газетных киосков Закарпатской области (города Ужгород, Мукачево, Берегово) распространяется выпуск венгроязычного печатного средства массовой информаци “Общества венгерской культуры Закарпатья“ - газеты “Karpatalja“.

СБУ отмечает, что в газете опубликованы материалы с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

На титульной странице указанного номера периодического издания размещено изображение части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства, где населенные пункты с компактным проживанием венгерского нацменьшинства (так называемый “Притисянский район“) раскрашенные в цвета венгерского национального флага (красный, белый и зеленый) и тем самым условно отделены от другой территории области.

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В середине августа суд удовлетворил ходатайство СБУ и назначил судебно-лингвистическую экспертизу газетной публикации. Экспертам поручено установить, содержаться ли в публикации призывы к сепаратизму и разжиганию межнациональной вражды.

Как сообщалось в российском Ижевске ученый совершил самосожжение - протестовал против русификации Удмуртии.

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Теги: Закарпатье, сепаратизм, венгры
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Комментариев (3)
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asfd0    12.09.2019, 17:21
Оценка:  0
asfd0
"материалы с публичными призывами ......" ну установили и чё? Бомбить как Донецк бум?
tinkerrr    12.09.2019, 17:05
Оценка:  0
tinkerrr
Хотят люди нормальное руководство страной, вот и смотрят в сторону Венгрии.
Сеемма    12.09.2019, 17:16
Оценка:  0
Сеемма
Венгрия тоже еще то болото, но здесь полная трясина.
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