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"Спалился": Депутат выбирал яхту во время заседания

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Журналисты засняли, как депутат делал дорогие покупки через интернет прямо в сессионном зале.
Депутат из группы "За майбутне" Юрий Шаповалов
Депутат из группы "За майбутне" Юрий Шаповалов
politeka.net

Народный депутат из парламентской группы “За майбутнє“ Юрий Шаповалов во время заседания в Верховной Раде выбирал себе яхту для круиза. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Всеволод Филимоненко.

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Стоимость судна, которое депутат, избиравшийся в Полтавской области, присмотрел себе в интернете, лишь немного не достигала 13 тыс. долларов.

Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает всего себя труду на благо украинцев, - написал журналист.

Также репортер пошутил, что если депутат возьмет его с собой в круиз, то он больше не будет столь пристально наблюдать за смартфоном народного избранника.

Прейскурант, который рассматривал депутат
Прейскурант, который рассматривал депутат
Скриншот видео

Напомним, в Верховной Раде случился скандал, когда одну из депутаток поймали за ведением интимной переписки прямо во время заседания. Сама народная избранница назвала слив фото ее интимной переписки вмешательством в личную жизнь.

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Теги: народный депутат, интернет, яхта
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