"Старенький мэр должен уйти": Аброськин хочет возглавить Мариуполь

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал заявление об увольнении с должности.

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Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что написал заявление об увольнении с должности и собирается баллотироваться на должность городского главы Мариуполя. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции.

"Буду бороться за (должность – ред.) мэра Мариуполя", - ответил Аброськин журналисту на вопрос о дальнейших планах.

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Аброськин считает, что "больше, чем кто-либо" достоин занимать эту должность и сможет без проблем победить на выборах.

Он также заявил, что нынешнего мэра хоть и уважает, но считает, что тот "старенький – и должен уйти". По словам Аброськина, команда у него уже есть.

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