Новая Рада сегодня впервые провалила голосование

В парламенте дважды не нашлось необходимых для принятия решения 226 голосов.

Депутаты не нашли голосов сразу за два законопроекта УНИАН

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Новый состав Верховной Рады на заседании в четверг, 26 сентября, впервые провалил голосование, не собрав неообходимые для принятия решения 226 голосов. Об этом пишет Корреспондент.

На вечернем заседании нардепы 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений по управлению безопасностью автомобильных дорог.

После этого нардепы попытались проголосовать за сокращение сроков подготовки ко второму чтению, но такое решение поддержали только 223 нардепа. При этом против проголосовали 14 депутатов, а 61 воздержался. Из "Слуги народа" данную инициативу поддержали 208 нардепов из 251.

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Позже Рада также не смогла принять закон. При рассмотрении проекта "О правопреемстве Украины", которым предлагалось отменить действия актов СССР и УССР на территории Украины, "за" проголосовали 214 депутатов, 30 выступили против, 76 – воздержались.

Ранее СМИ писали, что нардепы из Слуги народа жалуются на руководство партии и Офис президента из-за законопроекта, который предусматривает лишение мандата за выход и невхождение во фракцию. Позже данную законодательную инициативу решили отозвать.

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