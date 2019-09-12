Страсти в Раде: Дубинский выступил в футболке с матерным выражением Порошенко

Скандальный нардеп Дубинский снова отличился в Раде.

Народный депутат Украины Александр Дубинский появился в Верховной Раде в футболке с матерным выражением Порошенко.

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Нардеп вышел к трибуне, чтоб представить законопроект №1069-2 о разделении наблюдения за банковскими и небанковскими финансовыми учреждениями между национальной комиссией по национальным бумагам и Национальным банком.

Надо сказать, что внимание коллег Дубинского привлекла никак не его речь, как футболка.

Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает? - было написано на футболке нардепа.

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Все бы ничего, но у этой футболки есть предыстория, которая напрямую связана с пятым президентом Украины и народным депутатом Петром Порошенко.

В феврале этого года Дубинский на своей странице в соцсети опубликовал фрагмент аудиоразговора, по словам нардепа, между Петром Порошенко и главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым. В ходе этого разговора Порошенко сказал: “Где тебе еще, б**дь, реформ не хватает?”. Тогда же Дубинский и сказал, что эта фраза “достойна мемасиков” и предложил писать ее всюду, где появляется Порошенко.

Кстати, на заседании Рады сегодня Порошенко был присутствующий, но как оценил стеб со стороны коллеги по парламенту - неизвестно.

Напомним, депутат выбирал яхту во время заседания. Журналисты засняли, как депутат делал дорогие покупки через интернет прямо в сессионном зале.

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