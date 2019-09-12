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Скандал с Геращенко: В Раде заблокировали трибуну

Комментариев: 7
Представители Европейской солидарности блокируют трибуну в зале заседаний парламента из-за решения комитета по Геращенко.
Порошенко и его фракция заблокировали трибуну из-за решения комитета по Геращенко
Порошенко и его фракция заблокировали трибуну из-за решения комитета по Геращенко
Страна

В ответ на решение профильного Комитета Рады, который 12 сентября рекомендовал времена отстранить нардепа Ирину Геращенко за неэтичные высказывания, представители Европейской солидарности блокируют трибуну в зале заседаний парламента. Об этом сообщает Страна.

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За трибуну встал нардеп Николай Княжицкий, вместе с ним вышли представители Евросолидарности в Раде: Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Ирина Геращенко, Ирина Луценко и другие. 

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Ирина Геращенко, в свою очередь, отреагировала на рекомендацию комитета парламента отстранить ее от пяти пленарных заседаний. Об этом она высказалась на брифинге в кулуарах парламента, сообщает Liga.net.

Геращенко назвала себя "первой жертвой антидемократических решений".

Я - пример первого прецедента, когда народного депутата, который представляет миллионы избирателей, пытаются лишить права голосования и права выступления. Очевидно, что это нарушение не только моих прав как народного депутата и Конституции Украины. Это является нарушением прав миллиона избирателей. Я понимаю, что, возможно, кому-то не нравится другое мнение. Но право власти и их обязанность - уважать права меньшинства, - заявила депутат.

Вспоминая свое выступление, из-за которого в Слуге народа возникло недовольство, Геращенко назвала его эмоциональным.

(Я, -ред.) приводила образы по Джойсу. Но партер воспринял их по Фрейду. Так бывает, - добавила она.

Напомним, на заседании 10 сентября между Геращенко и спикером Рады Дмитрием Разумковым произошла перепалка из-за того, что она назвала нардепов от Слуги народа "зелеными человечками".

 

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Теги: скандал, Рада, Верховная Рада, Порошенко, Ирина Геращенко, Европейская солидарность
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Комментариев (7)
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mitya7v    12.09.2019, 18:51
Оценка:  +3
mitya7v
Опять устраивают беспорядки в Раде, к избирателям никакого уважения! Зачинщиков вообще не надо пускать здание парламента!)))))
igrex    12.09.2019, 18:44
Оценка:  +4
igrex
миллионы избирателей...миллионы избирателей, Карл! где вообще в это время были санитары ???
fkrfyfan    12.09.2019, 18:41
Оценка:  +3
fkrfyfan
Подстилка херащенко вспомнила о правах идемократии
всем_пока    12.09.2019, 18:33
Оценка:  +1
всем_пока
"Шо, опять!?"
...бунт на корабле
Капитан обязан повесить на фок-рее зачинщика, а пошедших за ним выпороть. Всем по 30 ударов плетью.

...блокировка трибуны и рокировка вВР - любимые игры избранников от народа УА
Антибес    12.09.2019, 18:08
Оценка:  +5
Антибес
Бросьте в эту гнилую биомассу противотанковую гранату.И трибуна сразу разблокируется.
Антибес    12.09.2019, 18:12
Оценка:  +4
Антибес
А про миллионы избирателей эта пьяная старуха явно погорячилась.Миллионы избирателей были у Педрилы в 2014-м году.Но за 5 лет"пэрэмоги"львиная доля их умерла и уехала на ПМЖ за границу.
luchikok    12.09.2019, 18:38
Оценка:  -5
luchikok
Угомонись,шкурка
юродивая
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