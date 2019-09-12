Скандал с Геращенко: В Раде заблокировали трибуну

Представители Европейской солидарности блокируют трибуну в зале заседаний парламента из-за решения комитета по Геращенко.

Порошенко и его фракция заблокировали трибуну из-за решения комитета по Геращенко Страна

В ответ на решение профильного Комитета Рады, который 12 сентября рекомендовал времена отстранить нардепа Ирину Геращенко за неэтичные высказывания, представители Европейской солидарности блокируют трибуну в зале заседаний парламента. Об этом сообщает Страна.

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За трибуну встал нардеп Николай Княжицкий, вместе с ним вышли представители Евросолидарности в Раде: Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Ирина Геращенко, Ирина Луценко и другие.

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Ирина Геращенко, в свою очередь, отреагировала на рекомендацию комитета парламента отстранить ее от пяти пленарных заседаний. Об этом она высказалась на брифинге в кулуарах парламента, сообщает Liga.net.

Геращенко назвала себя "первой жертвой антидемократических решений".

Я - пример первого прецедента, когда народного депутата, который представляет миллионы избирателей, пытаются лишить права голосования и права выступления. Очевидно, что это нарушение не только моих прав как народного депутата и Конституции Украины. Это является нарушением прав миллиона избирателей. Я понимаю, что, возможно, кому-то не нравится другое мнение. Но право власти и их обязанность - уважать права меньшинства, - заявила депутат.

Вспоминая свое выступление, из-за которого в Слуге народа возникло недовольство, Геращенко назвала его эмоциональным.

(Я, -ред.) приводила образы по Джойсу. Но партер воспринял их по Фрейду. Так бывает, - добавила она.

Напомним, на заседании 10 сентября между Геращенко и спикером Рады Дмитрием Разумковым произошла перепалка из-за того, что она назвала нардепов от Слуги народа "зелеными человечками".

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