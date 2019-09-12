Денонсация договоров с РФ и СНГ продолжится — МИД

Украинские дипломаты не планируют прекращать работу по инвентаризации и отмене договоров, утративших актуальность.

Киев не прекращал работу по расторжению двусторонних договоров с Россией. Об этом заявил МИД Украины, комментируя информацию российских СМИ о замедлении процесса денонсации таких договоров, пишет “Радио Свобода“.

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По данным МИД, такая же работа ведется и в отношениях Украины с Содружеством независимых государств.

Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась, - заявили в МИД.

Столь медленные темпы пересмотра договорной базы Киева с Москвой и СНГ украинские дипломаты объясняют необходимостью соблюдать все процедуры, предусмотренные этими соглашениями в части их прекращения, а также процессами формирования нового руководства в органах государственной власти после президентских и парламентских выборов в Украине.

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Как только закончатся процессы формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы с Российской Федерацией и СНГ продолжится, заверяют в МИДе.

Напомним, глава МВД Эстонии хочет отменить безвиз для украинцев. Он считает Украину “троянским конем“ Евросоюза.

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