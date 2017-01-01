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Зеленский о встрече "нормандской четверки": даты пока нет

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Россия пока так и не дала ответа про дату встречи в "нормандском формате", Украина настаивает на сентябре.
Зеленский на встрече с президентом Финляндии прокомментировал встречу "нормандской четверки"
Зеленский на встрече с президентом Финляндии прокомментировал встречу "нормандской четверки"
president.gov.ua

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Пока дата встречи лидеров стран “Нормандской четверки“ не определена, при этом Киев настаивает на проведении этой встречи текущего месяца. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает “Интерфакс-Украина“.

“Сейчас у нас, скажу честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре“, - пояснил президент в четверг в Киеве на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Напомним, ранее адвокат освобожденных моряков Николай Полозов заявил, что Виктор Медведчук мог помешать возвращению военнопленных.

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Теги: "нормандский формат", Зеленский, встреча, РФ, Украина, Германия, Франция
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