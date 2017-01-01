Зеленский о встрече "нормандской четверки": даты пока нет

Россия пока так и не дала ответа про дату встречи в "нормандском формате", Украина настаивает на сентябре.

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Пока дата встречи лидеров стран “Нормандской четверки“ не определена, при этом Киев настаивает на проведении этой встречи текущего месяца. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает “Интерфакс-Украина“.

“Сейчас у нас, скажу честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре“, - пояснил президент в четверг в Киеве на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Напомним, ранее адвокат освобожденных моряков Николай Полозов заявил, что Виктор Медведчук мог помешать возвращению военнопленных.

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