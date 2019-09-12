Зеленский и Путин обсудят формулу Штайнмайера

Президент Украины не планирует контактировать с российским коллегой до встречи в нормандском формате.

На встрече лидеров стран нормандского формата будет обсуждаться формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений. Об этом на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в четверг, 12 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он выразил надежду на то, что встреча состоится в сентябре.

Как отметил Зеленский, первым шагом было то, что в Украину вернулись украинцы, удерживаемые в России.

"Формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться лидерами четырех стран. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча прошла именно в сентябре", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина разрабатывает карту выполнения минских соглашений с конкретными сроками.

Он подчеркнул, что такая работа идет в рамках подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки", дата которой пока неизвестна.

Формула Штайнмайера. Условие Путина для встречи

Отдельно Зеленский отметил, что до саммита "четверки" он не планирует встречаться с Владимиром Путиным. "Я думаю, что это (саммит) будет самый ближайший контакт с президентом России", - отметил он.

Говоря об освобождении пленных Зеленский сказал: "Мы не будем терять ни одного дня, ожидая встречи в "Нормандской формате". У нас есть еще встречи Трехсторонней контактной группы в Минске... и там мы обсуждаем этапы возвращения всех наших пленных. Сроки и этапы".

Ранее на этой неделе стало известно, что Зеленский готов принять участие во встрече в нормандском формате в сентябре.

Позже стало известно, что Франция выступает за проведение встречи в нормандском формате в ближайшие дни в Париже. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров в Москве.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что дата саммита еще не назначена, но есть понимание в необходимости встречи лидеров "нормандской четверки".

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