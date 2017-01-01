В Минске продолжаются переговоры по возврату всех пленных - Зеленский

Президент заверил, что работа над этапами и сроками возврата всех заключенных в РФ и ОРДЛО украинцев продолжается.

Зеленский на встрече с президентом Финляндии рассказал о дальнейших обменах пленными president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский заверил, что на встречах ТКГ в Минске продолжается работа над этапами и сроками возврата всех пленных украинцев. Об этом он заявил во время совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает Укринформ.

“Мы не будем сейчас терять ни одного дня, ожидая только встречи в нормандском формате. У нас есть встречи трехсторонней группы в Минске ... На Минских трехсторонних встречах мы обсуждаем вопрос этапов возвращения всех наших украинских пленных. Сроки и этапы “, - сказал Зеленский.

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Также президент напомнил, что разрабатывается карта выполнения Минских договоренностей с указанием четких сроков.

Напомним, ВР одобрила законопроект Зеленского по судебной реформе.

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