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Военные склады в Калиновке возобновили работу

Комментариев: 1
Наблюдательные посты несут службу в усиленном составе-за угрозы самовозгорания сухой травы.
Утилизацию боеприпасов, которые невозможно транспортировать, пока приостановили.
Утилизацию боеприпасов, которые невозможно транспортировать, пока приостановили.
Военная прокуратура

База хранения боеприпасов Вооруженных сил в Винницкой области после взрывов в Калиновке полностью восстановила работу после ликвидации пожара. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Командир воинской части полковник Николай Батюк уточнил, что пожарные, наблюдательные посты и патрули не прекращают усиленно нести службу из-за угрозы самовозгорания.

"Это будет продолжаться до тех пор, пока не уменьшится опасность cамовозгораний через сухую погоду", - отметил он.

Николай Батюк также добавил, что утилизацию боеприпасов, которые невозможно транспортировать, пока приостановили.

Напомним, 11 сентября на военных складах в Калиновке прогремели взрывы. Местные жители сообщают о четырех взрывах и пожаре. В Минобороны зафиксировали шесть взрывов. По данным военных, горела сухая трава возле складов. Пожар потушили через два часа.

Как известно, вечером 26 сентября 2017 года в Калиновке, которая находится в 30 километрах от Винницы, начались взрывы на военном складе. Взрывы продолжались несколько дней без перерывов, в Калиновке и окрестностях позже собрали около тысячи неразорвавшихся снарядов.

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Теги: взрыв, Винницкая область, военная база, Калиновка, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
всем_пока    12.09.2019, 18:47
Оценка:  -1
всем_пока
-за угрозы самовозгорания сухой травы.
...ну и армия
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