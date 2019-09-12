Супрун заявила, что правоохранителям дали задачу ее преследовать

По словам бывшей чиновницы, о "заказе" дела на Супрун ей рассказали ее друзья в органах.

Супрун рассказала о "заказе" на нее в правоохранительных органах Facebook Уляны Супрун

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Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что против нее и ее команды готовят уголовное преследование. Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Мне уже сказали друзья из правоохранительных органов, что им дали указание найти на меня и на моих заместителей нечто такое, что позволит открыть против нас уголовные дела. И сейчас они ждут встречи Трампа с Зеленским, после чего начнут", - уверяет Супрун.

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По ее словам, ГБР преследует госсекретаря МОЗ Артема Янчука - якобы из-за того, что у какого-то предприятия, которое выиграло тендер, позже нашлись проблемы с регистрацией. Его уже вызывали на допросы, были обыски.

И был разговор - если он напишет заявление на увольнение, дальше его преследовать не будут. "Они думают, что он "человек Супрун". И боятся, что все, кто остался в министерстве, это "люди Супрун", - отметила она.

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"Они не понимают, что это профессиональные чиновники, которые прошли конкурс и делают свою работу на пользу украинскому народа", - подчеркнула бывший чиновник.

Супрун также добавила, что Счетная палата с подачи комитета ВР по вопросам здоровья нации проведет аудит Минздрава. Инициатива о проверке поступила от Петра Багрия, чья фирма была едва ли не основным продавцом лекарств по завышенным ценам времен Раисы Богатыревой.

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В то же время Супрун заверила, что она и ее команда не собирается покидать Украину и будет и впредь поддерживать трансформацию системы здравоохранения.

Напомним, ране президент Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием оставить Супрун во главе Минздрава.

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