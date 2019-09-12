Обменяный РФ Цемах вернулся на Донбасс

Дочь участника обмена между Россией и Украиной Владимира Цемаха подтвердила что ее отец вернулся в "ДНР".

Мария Левченко-Цемах, дочь участника обмена между Россией и Украиной Владимира Цемаха, подтвердила, что ее отец вернулся на территорию самопровозглашенной "Донецкой народной республики", сообщает Настоящее время.

На вопрос журналиста издания о дальнейших планах Мария ответила: "Жить".

При этом она отказалась говорить, виновен ли ее отец в крушении малайзийского лайнера в Донбассе.

"Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего", - подчеркнула Левченко-Цемах.

Она также подтвердила допрос отца следователями из Нидерландов.

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Позже стало известно, что Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемые по делу о сбитом MH17.

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