Рада приняла за основу законопроект об электронном документообороте в парламенте

Депутаты надеются сократить количество бумаги, используемой в работе парламента, и тем сэкономить бюджетные деньги.

Верховная Рада в первом чтении поддержала проект закона о введении электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности. Об этом говорится в “карточке“ законопроекта, размещенной на портале парламента.

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Решение о принятии документа за основу поддержали 270 народных избранников при 226 минимально необходимых. В случае, если закон будет принят в целом, изменится регламент Верховной Рады Украины в части, касающейся подачи сопроводительных документов к законопроектам. Вместо бумажных копий, будут использоваться электронные.

По мнению авторов законопроекта, это позволит сэкономить средства, затрачиваемые на печать сопроводительной документации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации.

Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что “выпал в осадок“ от количества бумаги, используемой правительством. Он пообещал, что за год сократит это количество вдвое.

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