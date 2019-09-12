В Харькове насильник школьницы снимал свои действия на видео

Полиция задержали насильника 12-летней девочки. Сегодня ему будет влучено подозрение в совершении особо тяжкого преступления.

У мужчины, задержанного по факту изнасилования 12-летней школьницы в Харькове, изъяли мобильный телефон с видео, подтверждающим его причастность к преступлению. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Злоумышленником оказался безработный 34-летний харьковчанин

"У него изъяты в ходе проведения неотложных мероприятий, следственно-оперативных действий, были изъяты доказательства того, что именно он совершил это преступление. Более того, у него был изъят его телефон, на котором мы увидели видео, что он зафильмовал свои преступные действия", - рассказал он.

Сегодня насильнику будет влучено подозрение в совершении особо тяжкого преступления по ч. 4 ст. 152 УКУ. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.

Накануне сообщалось, что в Харькове неизвестный мужчина избил и изнасиловал 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. К ребенку на улице подошел неизвестный, ударил в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка сама вернулась домой, после чего ее с травмами и ушибами доставили в больницу.

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