Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рада на полпути к лишению нардепов денег за прогулы

Комментариев: 0
Нардепам не будут выплачивать компенсацию за выполнение депутатских полномочий, если они наберут определенное количество прогулов.
Депутаты проголосовали за лишение себя денег за прогулы
Депутаты проголосовали за лишение себя денег за прогулы
Корреспондент.net

Верховная рада Украины в четверг, 12 сентября, одобрила законопроект о прекращении возмещения нардепам расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний или заседаний комитетов.

Законопроект №1035-2 поддержали 288 депутатов. Они также проголосовала за сокращенные сроки подготовки закона ко второму чтению.

Согласно законопроекту, в случае, если депутат в течение календарного месяца в ходе одной очередной сессии Рады без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату ВР расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.

Сегодня также сообщалось, что в Раду подан законопроект о борьбе с кнопкодавством.

А на прошлой неделе Рада отправила закон о наказаниях за прогулы в Конституционный Суд.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: депутаты, Рада, Верховная Рада, законопроект, нардеп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь