Командир моряков объяснил, почему они не стреляли в Керченском проливе

Решение нужно было принимать на месте, а ситуация очень нештатная.

Решение не стрелять в ответ на нападение российских пограничников на украинские корабли в Керченском проливе принял капитан 2-го ранга Денис Гриценко, командовавший переходом кораблей из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Об этом он заявил во время пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 12 сентября.

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По его словам, украинские корабли шли в Керченский пролив с мирными целями, хотя и были предупреждены о том, что россияне готовят провокации, к которым нужно быть готовыми.

Мы шли туда не с целью применения оружия. Это был мирный переход, и нормы международного и морского права, договор между Украиной и Россией по использованию Керченского пролива, - объяснил свои мотивы командир украинской эскадры.

Гриценко подчеркнул, что ситуация была нештатная ситуация, поэтому решение приходилось принимать на месте.

Напомним, освобожденные моряки провели пресс-конференцию в Киеве. Журналисты, наконец-то, смогли задать им все интересующие их вопросы.

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