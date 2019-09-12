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Командир моряков объяснил, почему они не стреляли в Керченском проливе

Комментариев: 8
Решение нужно было принимать на месте, а ситуация очень нештатная.
Моряки рассказали, почему не стали отстреливаться
Моряки рассказали, почему не стали отстреливаться
Скриншот трансляции

Решение не стрелять в ответ на нападение российских пограничников на украинские корабли в Керченском проливе принял капитан 2-го ранга Денис Гриценко, командовавший переходом кораблей из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Об этом он заявил во время пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 12 сентября.

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По его словам, украинские корабли шли в Керченский пролив с мирными целями, хотя и были предупреждены о том, что россияне готовят провокации, к которым нужно быть готовыми.

Мы шли туда не с целью применения оружия. Это был мирный переход, и нормы международного и морского права, договор между Украиной и Россией по использованию Керченского пролива, - объяснил свои мотивы командир украинской эскадры.

Гриценко подчеркнул, что ситуация была нештатная ситуация, поэтому решение приходилось принимать на месте.

Напомним, освобожденные моряки провели пресс-конференцию в Киеве. Журналисты, наконец-то, смогли задать им все интересующие их вопросы.

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Теги: моряки, Керченский пролив
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Комментариев (8)
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Сеемма    12.09.2019, 20:37
Оценка:  0
Сеемма
Какие изможденные лица.
Сеемма    12.09.2019, 20:35
Оценка:  0
Сеемма
Их предупредили, что возможны провокации. На чем они плыли, раз болт забили? На авианосце Теодор Рузвельт? Так бы и сказали, была задача насрать, мы ее выполнили.
Антибес    12.09.2019, 20:34
Оценка:  +1
Антибес
Сказал бы прямо и честно что очко заиграло.А то затянул старую пластинку про нештатную ситуацию и т.п....Ответили бы огнём-пошли бы на дно 100%.Вот и весь сказ.
Люблю_Украину    12.09.2019, 20:33
Оценка:  +3
Люблю_Украину
Крым отдали -не стреляли, пролив отдали - не стреляли. Сколько платят. так и защищают страну)
Cowboychik    12.09.2019, 20:32
Оценка:  +3
Cowboychik
Пусть благодарят российских погранцов, что не потопили их за эту дешевую провокацию...
Николай510    12.09.2019, 20:21
Оценка:  -4
Николай510
В этом инциденте реально проиграла и политически и в военном смысле Россия в лице её кремлёвских аферистов, что и подтвердилось со временем и в виде санкций и в виде вынужденного возврата незаконно пленённых украинских моряков и не только моряков! Слава Украине!!!
ЗаУкраину    12.09.2019, 20:17
Оценка:  +5
ЗаУкраину
Командир понял что потрох отправил их на убой с целью провокации.Нужно же было сорвать выборы, любой ценой.
bertal    12.09.2019, 20:34
Оценка:  +2
bertal
Нужно было "военное положение" вот и вся проблема, воровать меньше надо было, Педро
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