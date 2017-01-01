Аваков сменил заместителей главы Нацполиции

Новыми заместителями председателя Нацполиции были назначены Евгений Коваль и Максим Цуцкиридзе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в четверг, 12 сентября, принял отставку трех заместителей главы Национальной полиции - Вячеслава Аброськина, Виталия Невгада и Игоря Купранца, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, согласно указу Авакова, уволены первый заместитель председателя НПУ – руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель председателя – начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, заместитель председателя – начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

Вместо этого, министр назначил первым заместителем председателя Национальной полиции - руководителем криминальной полиции Евгения Коваля, который ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ. Еще одним заместителем и руководителем Главного следственного управления стал Максим Цуцкиридзе, который занимал должность заместителя руководителя ГСУ.

Напомним, накануне сообщалось, что три заместителя главы Нацполиции Князева, включая Аброськина, уходят с постов.

Однако, позже Аброськин сообщил в соцсети, что переговорил с Аваковым и пока останется заместителем главы Нацполиции. Однако, сегодня во время пресс-конференции он подтвердил намерение уволиться и баллотироваться в мэры Мариуполя.

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