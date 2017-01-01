ВМС впервые получили новое спасательное судно
Министерство инфраструктуры передало военно-морским силам аварийно-спасательное судно Александр Охрименко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Подобного универсального судна в национальных ВМС никогда не было", - рассказал начальник поисково-спасательной службы управления оперативного (боевого) обеспечения штаба Командования ВМС капитан 1 ранга Алексей Нестеров.
По его словам, судно целесообразно применять для обеспечения всего спектра водолазных, судоподъемных, подводно-технических, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ.
Судно также можно использовать в мероприятиях противоминного обеспечения в акваториях Азово-Черноморского региона, а это поиск, идентификация и обезвреживание взрывоопасных предметов.
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