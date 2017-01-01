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ВМС впервые получили новое спасательное судно

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Военно-морские силы Украины впервые пополнились аварийно-спасательным судном Александр Охрименко.
ВМС получили новое спасательное судно
ВМС получили новое спасательное судно
mil.gov.ua

Министерство инфраструктуры передало военно-морским силам аварийно-спасательное судно Александр Охрименко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Подобного универсального судна в национальных ВМС никогда не было", - рассказал начальник поисково-спасательной службы управления оперативного (боевого) обеспечения штаба Командования ВМС капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

По его словам, судно целесообразно применять для обеспечения всего спектра водолазных, судоподъемных, подводно-технических, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ.

Судно также можно использовать в мероприятиях противоминного обеспечения в акваториях Азово-Черноморского региона, а это поиск, идентификация и обезвреживание взрывоопасных предметов.

 
Ранее сообщалось, что для флота закупили немецкие гидроаккустические станции. Украина отказалась от закупки для ВМС отечественных гидроаккустических станций Тронка в пользу немецких.

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Теги: судно, фото, ВМС Украины, ВМС, Спасательная служба
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Источник: korrespondent.net

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