Пожар под Чернобылем: задержали подозреваемую в поджоге

Задержанная, по данным полиции, умышленно подожгла траву, чтобы отомстить бывшему работодателю.

Полиция задержала женщину, которую подозревают в причинении пожара в Чернобыльской зоне. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница села Старые Соколы, Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешла на Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье об уничтожении лесных массивов (ст. 245). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, пожар возник на территории Дымарского лесничества накануне около 12:25. Произошло возгорание лесной подстилки на площади около четырех гектаров, которое переросло в верховой пожар. А к утру четверга площадь пожара в Чернобыльской зоне выросла втрое.

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